Arzachena, condannati i genitori del bimbo segregato: lo torturavano con “la voce del diavolo” (Di giovedì 30 luglio 2020) Si è concluso il primo capitolo giudiziario che coinvolge i genitori e la zia di un bambino di Arzachena, provincia di Sassari. Scoperta la scorsa estate, la “casa degli orrori” in cui veniva chiuso il ragazzino era teatro di una vera e propria tortura psicologica nei confronti del 12enne. Ora sono stati condannati, ma emergono nuovi agghiaccianti metodi “educativi” usati dai genitori. 12enne rinchiuso nella “casa degli orrori” A far emergere i tremendi abusi era stato lo stesso 12enne, che era riuscito a chiamare il 112 con il telefono, senza sim, a disposizione. La misura era colma, dopo i tanti soprusi: botte con spranghe di ferro, docce gelate, cibo scondito, ore chiuso al buio in camera senza materasso. Dopo le prime ricostruzioni e la confessione dei ... Leggi su thesocialpost

