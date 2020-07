A Latina la Lega fa le barricate contro Zingaretti: ci manda i migranti infetti (Di giovedì 30 luglio 2020) Gli effetti degli sbarchi dei migranti in Sicilia cominciano a sentirsi in tutti i territori. Come nel caso di Latina, dove Orlando Angelo Tripodi, capogruppo della Lega in Consiglio regionale del Lazio, dichiara guerra ai trasferimenti incontrollati. "Il presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti e il sindaco di Latina Damiano Coletta accolgono 55 immigrati, giunti da Lampedusa, all'Expo del capoluogo, colpendo di fatto il turismo. Ben 12, positivi al Coronavirus, sono al momento trasferiti con le ambulanze al pronto soccorso dell'ospedale Santa Maria Goretti di Latina - dichiara il leghista - Non basta questo folle sistema di accoglienza, si corre il rischio di aumentare i contagi quando gli italiani sono stati costretti a barricarsi in casa. Una vergogna che ... Leggi su iltempo

