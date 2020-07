VIDEO - Osimhen in Nigeria: oggi ha motivato e allenato dei ragazzini di Lagos (Di mercoledì 29 luglio 2020) In attesa di diventare ufficialmente un nuovo giocatore del Napoli, Victor Osimhen è in Nigeria dove sta proseguendo le sue vacanze in attesa della prossima stagione. Leggi su tuttonapoli

Napoli e Lille hanno trovato un accordo totale e definitivo sulla base di 47.5 milioni di euro (e non 50 come inizialmente pattuito) visto che nell'affare è rientrato il cartellino del portiere Karnez ...

Calciomercato, Osimhen al Napoli: al Lille 47 milioni più Manzi

Infatti Osimhen è un vero campione, è un attaccante completo. L’ormai ex attaccante del Lille è fortissimo sia fisicamente che tecnicamente. Non solo, ha un controllo piede palla incredibile. Le sue ...

