Tuttosport: il Napoli prova a ricucire lo strappo con la Roma per Under e Veretout (Di mercoledì 29 luglio 2020) Il mercato in entrata del Napoli non finisce con Osimhen. Il club di De Laurentiis, scrive Tuttosport, sta cercando di ricucire lo strappo con la Roma per riavviare la trattativa per Under e anche in prospettiva per Veretout. “Si proverà a ricucire con la Roma per Under. Perché del club giallorosso piace Veretout, ormai balzato al primo posto nell’interesse del club azzurro, anche se Gattuso vede il francese meglio come playmaker: uno tra Demme e Lobotka di troppo?”. L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista

Ultime Notizie dalla rete : Tuttosport Napoli Napoli, Gattuso: "Mi aspettavo di più da Milik. Ci sta mancando l'anima" Tuttosport TUTTOSPORT – Arkadiusz Milik alla Juve: “Scommettiamo?”

La prima pagina di oggi del quotidiano piemontese Tuttosport apre con il mercato e con la questione relativa ad Arkadiusz Milik. “Milik alla Juve, scommettiamo?” C’è chi dà già l’affare per fatto: chi ...

TUTTOSPORT - Osimhen-Napoli, lunedì l'annuncio. Ecco quanto guadagnerà il nigeriano

Victor Osimhen è un nuovo calciatore del Napoli. Manca ancora l'annuncio ufficiale, ma ormai ci siamo. Gli ultimi adempimenti burocratici e bancari, poi la raccolta delle firme finali tra Lille, Napol ...

