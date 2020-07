Trump è un animale ferito. Occhio (Di mercoledì 29 luglio 2020) Attenti al lupo. Trump è sulla via dell’isteria politica, ha mandato il suo Attorney General al Congresso per promettere legge e manganello, ha istruito i suoi deputati per delegittimare popolo e istituzioni con un battage fazioso e menzognero, provoca le proteste, le eccita, e le reprime con l’uso Leggi su ilfoglio

Perché Apple sta producendo gli iPhone in India

L'azienda mira a evitare i dazi di Nuova Delhi e addomesticare l'incertezza geopolitica dello scontro sino-americano, ma c'è di più: India e Brasile vogliono diventare produttori della loro ricchezza ...

