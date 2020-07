Torino-Roma, programma e telecronisti Sky Sport Serie A 2019/2020 (Di mercoledì 29 luglio 2020) Il programma e i telecronisti su Sky Sport di Torino-Roma, match valido per la trentasettesima giornata di Serie A 2019/2020. I granata cercano ancora gli ultimi punti salvezza, i giallorossi vogliono difendere il quinto posto dall’assalto del Milan in modo tale da evitare di dover passare per i preliminari di Europa League. All’Olimpico-Grande Torino calcio d’inizio alle ore 21.45 di mercoledì 29 luglio. Torino-Roma sarà visibile in diretta tv esclusiva su Sky Sport Serie A con la telecronaca di Riccardo Trevisani e Daniele Adani. Leggi su sportface

