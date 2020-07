Torino-Roma 2-3, giallorossi qualificati in Europa League (Di mercoledì 29 luglio 2020) Torino-Roma si sfidano nel match valido per il 37° turno della Serie A. Finisce 2-3 per la Roma, che si qualifica ai gironi di Europa League, Milan ai preliminari Finisce 2-3 Torino-Roma, match valido per il 37° turno della Serie A. I giallorossi con questa vittoria si qualificano alla fase a gironi dell’Europa League, senza dover passare dai preliminari, cosa che invece dovrà fare il Milan. La partita Roma subito pericolosa con Spinazzola, ma Ujkani respinge. A sorpresa, il Torino la sblocca con Berenguer, che servito da Verdi, aggira Pau Lopez e deposita in rete. I giallorossi pareggiano subito con Dzeko, servito in area da Mkhitaryan. Passano ... Leggi su zon

