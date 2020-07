Todaro si svela: il rapporto oggi con Francesca e quei gossip su Valentin (Di mercoledì 29 luglio 2020) Raimondo Todaro è tornato a parlare dell’ex moglie Francesca Tocca. I due ballerini hanno annunciato la separazione la scorsa primavera. Ma la rottura è avvenuta molto prima, più precisamente la scorsa estate. Una rottura avvenuta in maniera silenziosa, tanto che la passione poi scoppiata lo scorso autunno tra la ballerina e l’ex allievo di Amici … L'articolo proviene da gossip e Tv. Leggi su gossipetv

Ma, al contrario di quanto si possa immaginare, fa parlare in senso positivo, perché non capita così spesso che due ex co ...