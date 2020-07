The Elder Scrolls: Blades vede l’arrivo della patch 1.8 (Di mercoledì 29 luglio 2020) La patch 1.8 di The Elder Scrolls: Blades prevede l’introduzione di diversi cambiamenti e migliorie alla formula di gioco, con nuove Missioni Evento e tanto altro Bethesda ha pubblicato nella giornata di oggi la patch 1.8 per The Elder Scrolls: Blades, lo spin-off per dispositivi mobile della celebre saga di giochi di ruolo occidentali. Fra le tante novità vi sono nuove Missioni Evento e alcuni bilanciamenti nell’inventario e nel Negozio dei Sigilli, che vedrà l’introduzione di nuovi oggetti. La patch 1.8 di The Elder Scrolls: Blades introduce nuovi nemici unici e rende le pozioni più agevoli da ... Leggi su tuttotek

