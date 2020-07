Tennis, Kyrgios a muso duro contro Coric: “Il suo livello intellettuale? Pari a zero” (Di mercoledì 29 luglio 2020) Il Tennista australiano Nick Kyrgios non ha gradito particolarmente le parole del collega Borna Coric, il quale aveva affermato “Ho letto ciò che ha scritto ma non m’interessa” in merito al pensiero di Kyrgios sui fatti dell’Adria Tour. Non è dunque tardata ad arrivare la risposta dell’aussie, che sui social ha replicato senza peli sulla lingua: “Dovresti essere interessato. Hai dei sassi nella testa? Ancora una volta, puoi difendere i tuoi amici, io sto solamente cercando di renderli responsabili delle loro azioni. Quando ho detto ciò che ho detto non intendevo dare fastidio. Sono Tennisti, non sono speciali. Come pensavo, il livello intellettuale di Coric è uguale a zero“. You ... Leggi su sportface

