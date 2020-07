Temptation Island, Antonella Elia prende a schiaffi il fidanzato Pietro delle Piane (Di mercoledì 29 luglio 2020) Un falò di confronto infuocato quello tra Antonella Elia e Pietro delle Piane, con il colpo di scena finale: la showgirl che schiaffeggia il compagno a Temptation Island. “Il problema è che quando mi vede crolla, come tutte le donne”, “Ha 56 anni è sola, io ho un figlio e 11 anni meno di lei, se perde me è finita”, “Una sera stava piangendo e mi ha detto ‘Se muoio sarò ricordata solo per aver tirato i capelli ad Aida Yespica sull’Isola”, “È lei che tra 10 anni, se non ce la fa più, deve andare in una casa di riposo, non io“: queste alcune delle frasi pronunciate dall’attore prima dell’incontro avvenuto dopo ventuno giorni nel ... Leggi su ilfattoquotidiano

