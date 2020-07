Sportitalia - Osimhen, documentazione completa entro stasera: nell'affare Karnezis e Manzi (Di mercoledì 29 luglio 2020) Per Victor Osimhen è stato preparato tutto, documenti alla mano l'annuncio dovrebbe arrivare nelle prossime ore. Leggi su tuttonapoli

MondoNapoli : Sportitalia - Entro stasera si conclude per Osimhen, al Lille anche il cartellino di Karnezis -… - tuttonapoli : Sportitalia - Osimhen, documentazione completa entro stasera: nell'affare Karnezis e Manzi - infoitsport : Karnezis al Lille, firmato il contratto: si attende il tweet per Osimhen – Sportitalia - ROI05841958 : Secondo Sky, il Napoli inserirerà nella trattativa di Osimhen, Claudio Manzi, il capitano dell'U19. Non hanno mai p… - Salvato95551627 : RT @NCN_it: #SPORTITALIA – #OSIMHEN AL #NAPOLI, ORA IL TWEET DI #ADL: #KARNEZIS HA FIRMATO PER IL #LILLE -