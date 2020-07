Simest, Alfonso: “Risultato molto positivo in contesto straordinariamente avverso” (Di mercoledì 29 luglio 2020) (Teleborsa) – Simest (gruppo Cdp) ha chiuso il primo semestre 2020 con un utile di 4,5 milioni, in crescita del 140% rispetto agli 1,9 milioni registrati nello stesso periodo dello scorso anno. Le risorse mobilitate lorde nel primo semestre 2020 sono pari a 1.996 milioni di euro (+ 610%). Particolarmente rilevante il contributo ai dati gestionali dell’attività di Export Finance con 20 operazioni accolte per 1.825 milioni di euro, contro le 12 operazioni del 2019 per 68 milioni di euro. Questi i risultati che emergono dalla relazione semestrale 2020 approvata oggi dal Consiglio di Amministrazione di Simest presieduto da Pasquale Salzano. positivo anche l’andamento della linea Finanziamenti per l’Internazionalizzazione, con 500 operazioni accolte per 159 milioni di euro, in crescita rispetto allo stesso ... Leggi su quifinanza

