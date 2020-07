Sequestrata discarica abusiva a Roma, trovate carcasse di auto e moto rubate: denunciate 2 persone (Di mercoledì 29 luglio 2020) Una discarica abusiva ubicata alla periferia est della Capitale nella zona di Casal Monastero, ove erano stoccati anche motori e pezzi di ricambio per autovetture presumibilmente rubati, è stata Sequestrata dai Finanzieri del Comando Provinciale di Roma in collaborazione con i colleghi del Reparto Operativo Aeronavale di Civitavecchia. Durante il consueto sorvolo del territorio, l’equipaggio di un elicottero della Sezione Aerea di Pratica di Mare, insospettitosi alla vista di un’area colma di rottami a ridosso di un autodemolitore, ha attivato i militari del Gruppo di Tivoli i quali, dopo aver appurato la mancanza di qualsivoglia autorizzazione amministrativa, sono entrati in azione, rinvenendo oltre 250 carcasse di ... Leggi su ilcorrieredellacitta

