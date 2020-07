Scostamento di bilancio e piano di riforme, la maggioranza è compatta: 170 sì al Senato. Il centrodestra si astiene (Di mercoledì 29 luglio 2020) Via libera ad un altro Scostamento di bilancio da 25 miliardi. In attesa del voto della Camera è il Senato ad autorizzare la manovra economica e la votazione assume anche un significato politico: serviva la maggioranza assoluta dell’assemblea di Palazzo Madama e i sì che sono arrivati sono stati 170, 10 in più del necessario (con 133 astenuti e 4 contrari). Una risposta che le quattro forze politiche che sostengono il governo Conte 2 hanno dato alle settimane di retroscena sui numeri in bilico del Senato. Il centrodestra, parte del quale aveva votato i primi due scostamenti durante il lockdown per le prime misure economiche, si è astenuto in modo compatto, anche se le motivazioni hanno avuto sfumature diverse. Il Senato ha anche ... Leggi su ilfattoquotidiano

