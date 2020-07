Sassuolo-Genoa, Preziosi disgustato in tribuna dopo il 2-0 (FOTO) (Di mercoledì 29 luglio 2020) Un’espressione che non ha bisogno di spiegazioni. E’ quella che il presidente del Genoa Enrico Preziosi ha adottato dopo il 2-0 del Sassuolo contro il suo Genoa firmato da Berardi. Un risultato, che in caso di vittoria del Lecce, potrebbe complicare notevolmente il discorso salvezza nell’ultima giornata. FOTO L’espressione di Preziosi dopo il 2-0 del Sassuolo contro il suo Genoa. Sembra contento pic.twitter.com/0h9cXslPnG — Mattia Zucchiatti (@Mzucchiatti95) July 29, 2020 Leggi su sportface

Inter_en : ???? | SANCHEZ ?? Sassuolo ??? ?? Brescia ??????? ?? Torino ?????? ?? SPAL ???? ?? Roma ??? ?? Genoa ? A ?????? contribution since… - SassuoloUS : #SassuoloGenoa: sono 25 i convocati neroverdi ?? ?? - UnibetFrance : ?? CR7 depuis décembre en Serie A ???? Sassuolo ? Lazio ? Udinese ?? Samp ? Cagliari ??? Roma ? Parme ?? Naples ? Fi… - TuttoMercatoWeb : Berardi in serata di grazia, gol e assist. Sassuolo-Genoa è 2-0 all'intervallo - adi7anand : RT @SuperSportTV: #SerieA - HALFTIME: Verona 2-0 SPAL Lazio 1-0 Brescia Sampdoria 0-1 AC Milan Sassuolo 2-0 Genoa Udinese 1-1 Lecce https:… -