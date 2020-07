Rimborsi regionali nel mirino: in Friuli e in Toscana indaga la Corte dei Conti. Faro sulle somme forfetarie percepite dai consiglieri rimasti a casa durante il lockdown (Di mercoledì 29 luglio 2020) Dal Fiuli Venezia Giulia alla Toscana, i Rimborsi forfettari dei consiglieri regionali finiscono sotto la lente della Corte dei Conti. Che valuta l’ipotesi di un possibile danno erariale durante lo stop alle convocazioni delle rispettive assemblee per l’emergenza Covid. Nel mirino dei magistrati contabili ci sono, in particolare, i “gettoni” di presenza riconosciuti ai singoli consiglieri nonché i Rimborsi vitto e trasferta riscossi sebbene le sedute si siano svolte soltanto in teleconferenza. In Friuli, la procura della Corte dei Conti ha chiesto informazioni alla Segreteria generale della Regione. Il cui regolamento prevede, per i ... Leggi su lanotiziagiornale

fattoquotidiano : Corte dei Conti avvia accertamenti su rimborsi spesa a consiglieri regionali toscani e friulani: soldi per vitto e… - C_Randieri : M5SER 'Il gruppopder boccia la nostra proposta di utilizzare per altri progetti i rimborsi dei consiglieri regional… - fvtsQK7bvTo6Viv : RT @RaffaelePizzati: Il fatto quotidiano presieduto dal pregiudicato Travaglio da notizia di accertamenti su rimborsi spese a consiglieri r… - qui_finanza : Regioni, gettoni e bonus trasferte agli eletti durante il lockdown: è polemica Nonostante le riunioni da remoto, mo… - Alberto40264400 : RT @fattoquotidiano: Corte dei Conti avvia accertamenti su rimborsi spesa a consiglieri regionali toscani e friulani: soldi per vitto e tra… -