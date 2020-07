Riccardo Scamarcio papà per la prima volta: è nata la figlia in una clinica a Roma (Di mercoledì 29 luglio 2020) Fiocco rosa per Riccardo Scamarcio e la compagna Angharad Wood. La coppia ha visto nascere la prima figlia a Roma, dopo che la notizia della gravidanza era venuta fuori solo qualche settimana fa. Un amore vissuto lontano dai riflettori, ma che attira comunque l’interesse di migliaia di fan, contentissimi per la notizia. Ecco tutti i dettagli della nascita. Riccardo Scamarcio papà per la prima volta Finalmente è nata la piccola di Riccardo Scamarcio, che è diventato padre per la prima volta. La bambina, avuta dalla compagna Angharad Wood, ha visto la luce in una clinica di Roma. La notizia ... Leggi su velvetgossip

