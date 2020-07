Puglia, consiglio regionale: niente numero legale, non approvata la legge sulla doppia preferenza di genere. Provvederà il governo Salta così anche l'emendamento sull'ineleggibilità di Lopalco. Legislatura finita, ingloriosamente, nella notte (Di mercoledì 29 luglio 2020) Di seguito un comunicato diffuso dalla Regione Puglia: All’1,30 dopo l’ennesima sospensione, si consuma l’ultimo colpo di scena della maratona che ha visto le forze politiche impegnate a modificare la legge elettorale nell’ultimo giorno utile. In piena notte il presidente dell’Assemblea, Mario Loizzo, ha dovuto prendere atto della mancanza del numero legale causa le numerose assenze tra i banchi dell’opposizione e dichiarare la chiusura dei lavori, circostanza che coincide con la conclusione dell’attività della X Legislatura. L’intervento del capogruppo del Pd, Paolo Campo spariglia le carte: “piuttosto che stare qui a discutere del nulla – accusa Campo indicando i 1950 emendamenti come causa della ... Leggi su noinotizie

ivanscalfarotto : Sono quasi le dieci di sera e a Bari il Consiglio regionale, nella sua ultima seduta utile, non ha ancora deciso nu… - micheleemiliano : Ore 22.15: siamo in Consiglio regionale per discutere il disegno di legge sulla doppia preferenza di genere, approv… - NoiNotizie : #Puglia, consiglio regionale: niente numero legale, non approvata la legge sulla doppia preferenza di genere. Provv… - serenellamo : Ultimo Consiglio Regionale. Ancora una volta niente modifica alla legge elettorale in Puglia. NIENTE DOPPIA PREFEFE… - MichelaRoi : RT @ardigiorgio: boom. #puglia consiglio regionale notturno per legge elettorale. la maggioranza vota a favore di emendamento opposizione p… -