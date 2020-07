Pasquale Stanzione nell’Autorità garante per la Privacy, via libera dell’UniSa (Di mercoledì 29 luglio 2020) Il giurista Pasquale Stanzione, professore emerito dell’Università di Salerno, è eletto dal Senato accademico tra i membri dell’Authority garante per la Privacy. Stanzione è uno dei massimi esperti italiani di diritto privato ed è stato anche preside della Facoltà di Giurisprudenza, sempre a Salerno. L'articolo Pasquale Stanzione nell’Autorità garante per la Privacy, via libera dell’UniSa proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro

Ricordiamo ai lettori che il Garante per la protezione dei dati personali è un organo collegiale, composto da quattro membri eletti dal Parlamento, i quali rimangono in carica per un mandato di sette ...

Il dado è tratto: dopo una serie di rinvii, ultimo quello dovuto all’emergenza Coronavirus, il Parlamento ha votato i nuovi componenti di Agcom e Garante Privacy, entrambi scaduti da un anno. Il Senat ...

