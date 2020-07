Pagelle Fiorentina-Bologna 4-0: voti e tabellino Serie A 2019/2020 (Di mercoledì 29 luglio 2020) Le Pagelle, i voti e il tabellino del match tra Fiorentina e Bologna, match valido per la trentasettesima giornata di Serie A 2019/2020. La prima frazione di gioco scorre quasi senza emozioni, se non per tre circostanze. Prima è Dominguez ad impegnare Terracciano con una bella conclusione al volo da fuori, poi è Sansone a sprecare un clamoroso jolly da pochi centimetri. Potrebbe essere quindi Chiesa a sbloccarla, ma Danilo veste i panni del supereroe e ferma la sua conclusione. Primo tempo combattuto, non lo sarà la ripresa. Nel secondo tempo il match cambia del tutto e sale in cattedra la Fiorentina, ma soprattutto il suo gioiellino Federico Chiesa. Apre le danze con un piazzato favorito dal tocco di Medel, e ... Leggi su sportface

Gabriel voto 6,5: gara tutto sommato di ordinaria amministrazione per il portiere brasiliano, che timbra il cartellino con un super intervento su De Paul nella prima frazione. Calderoni voto 5,5: non ...

