Orso M49, il ministro Costa: "E' monitorato, non ha senso abbatterlo" (Di mercoledì 29 luglio 2020) Uccidere l' Orso M49 "non ha alcun senso". A dirlo è il ministro dell'Ambiente, Sergio Costa, intervendo a Omnibus su La7 in merito alla nuova fuga del plantigrado, ribattezzato Papillon come il ... Leggi su quotidiano

SergioCosta_min : L'orso #Papillon è fuggito per la seconda volta. Questa volta è con il radiocollare e quindi facilmente monitorabil… - petergomezblog : L’orso M49 evade di nuovo: #Papillon ha divelto la rete di ferro del suo recinto in Trentino - enpaonlus : Quanto sono pericolosi gli orsi in Italia? Fallimentare la gestione del Trentino. Massimo Pigoni (V.Pres. Enpa): “G… - Ljuba2000 : RT @enpaonlus: Lasciate in pace M49! Non ha mai aggredito nessuno. 'E' problematico', dice qualcuno di lui, ma è solo un orso e vuole esser… - AnsaTrentinoAA : Orso M49:Costa,non abbattetelo ma seguitolo con radiocollare. 'Appello a Fugatti anche se escluso questo intento' |… -