Nba, nessun giocatore positivo nella bolla di Orlando: effettuati 344 test (Di mercoledì 29 luglio 2020) Come riportato dal giornalista Shams Charania, nessun cestista NBA è risultato positivo al Coronavirus sui 344 test effettuati nella bolla di Orlando, dopo gli ultimi risultati annunciati il 20 luglio. Buone notizie dunque per l’NBA, ormai prossimo alla ripartenza post Covid-19. Sources: Zero NBA players have tested positive for coronavirus out of 344 tested at Orlando campus since last results were announced July 20. Consecutive testing rounds where no new player has tested positive. — Shams Charania (@ShamsCharania) July 29, 2020 Leggi su sportface

ROMA. – La Nba riparte. Dopo oltre quattro mesi di stop causa pandemia, il grande basket americano si ritrova nella cosiddetta “bolla” del Disney World a Orlando, Florida, per riprendere il campionato ...

A distanza di poche ore dall'inizio della ripresa della stagione 2019/20, la NBA ha annunciato i risultati degli ultimi test sul Coronavirus. Nessuno dei 344 test è risultato positivo al Covid-19.

