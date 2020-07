Muore a 43 anni dopo 4 mesi di ricovero per Covid: "Si era negativizzato" (Di mercoledì 29 luglio 2020) Muore a 43 anni dopo 4 mesi di ricovero per aver contratto il Coronavirus. Accade in Toscana, ad un uomo residente a Vada (Livorno) e che era stato ricoverato presso l’Ospedale Cisanello, principale Policlinico di Pisa. A riportare la vicenda è il Tirreno.Demetrio Campanella abitava a Vada, era a Cisanello da metà marzo. Da settimane era negativizzato.L’uomo si era ammalato a metà marzo, quando l’epidemia di coronavirus aveva cominciato ad investire con sempre maggiore forza l’Italia. Circa due mesi fa la notizia dell’esito negativo dei tamponi di controllo. E la speranza di tornare a casa dalla sua famiglia.Poi, stando a quanto riferito dal quotidiano Il Tirreno, per il 43enne sarebbero insorte complicazioni fino ... Leggi su huffingtonpost

Il ragazzo con un amico rimasto gravemente ferito era su uno scooter preso a noleggio finito contro un guardrail a Cagliari Un messinese di 19 anni, Davide Luna, è morto in un incidente stradale che s ...

Libia, migliaia di rifugiati e migranti perdono la vita e subiscono inenarrabili brutalità nei viaggi fino alle coste africane del Mediterraneo

ROMA - Migliaia di rifugiati e migranti muoiono e molti patiscono gravi violazioni di diritti umani durante i viaggi irregolari dall’Africa occidentale e orientale alle coste nordafricane del Mediterr ...

