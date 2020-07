Municipio X, Bordoni: cittadini esasperati da levante a ponente (Di mercoledì 29 luglio 2020) Roma – “Mancanza di programmazione e controllo nel X Municipio. Consuetudine diffusa a Ostia da levante a ponente quella di ritardare gli interventi fino a scatenare l’esasperazione dei cittadini. A quasi un anno dal mio sopralluogo in Via del Mar Rosso, in cui avevo chiesto rimedio al disastroso stato dei marciapiedi, devo constatare che la situazione, a parte alcune eccezioni, non e’ affatto migliorata. I residenti fanno quel che possono per restituire decoro al quartiere ma contro erbe infestanti, insetti nocivi e colonie di ratti pretendono l’intervento del Municipio che ho ulteriormente sollecitato ad intervenire.” “A Ovest, in via Vasco De Gama, le cose non vanno meglio con la chiusura della strada in grave danno degli esercizi commerciali e del trasporto ... Leggi su romadailynews

