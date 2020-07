Messina, scoperto corpo carbonizzato in campagna (Di mercoledì 29 luglio 2020) Scoperta choc a Messina: un cadavere, carbonizzato, è stato rivenuto in una campagna abbandonata della frazione di Milazzo. E ora cresce un pericoloso allarme nella località. Messina choc: un uomo è stato ritrovato semi-carbonizzato. Il ritrovamento è avvenuto a Milazzo, località in provincia della suddetta città, vicino ala frazione di Bastione. La scoperta è avvenuta … L'articolo Messina, scoperto corpo carbonizzato in campagna proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24

