Meloni fa saltare i nervi ai compagni da tastiera. Valanga di insulti. Ma lei primeggia anche su Twitter (Di mercoledì 29 luglio 2020) Poverini, i bimbi e le bimbe di Conte. Non si aspettavano un intervento così diretto, esplicito, chiaro e dalla logica stringente da parte di Giorgia Meloni. Un discorso che ha davvero messo in difficoltà il capo del governo, che ha reagito con qualche risatina innervosita. Così, toccati nel vivo per la destrutturazione di una religione del lockdown che non ha più ragion d’essere, sono scesi in campo sui social armati di sarcasmo livoroso. Ovviamente nulla potevano dire sui contenuti. Così hanno attaccato la Meloni perché fascista o perché urlava come un’isterica o come un’indemoniata. Meloni “indemoniata” come nel film L’esorcista Hanno preso a circolare così fotomontaggi in cui Meloni appare come la protagonista del noto film ... Leggi su secoloditalia

SecolodItalia1 : Meloni fa saltare i nervi ai compagni da tastiera. Valanga di insulti. Ma lei primeggia anche su Twitter… - PietroRbl : RT @simone_dela: La Meloni, quella che apprezza il fascismo, denuncia una deriva liberticida. E sembra non ne sia contenta stranamente Sto… - Catone63951699 : RT @Pinucci63757977: Giorgia Meloni affossa le candidate pugliesi e fa saltare la doppia preferenza di genere per la gioia dei sovranisti m… - simone_dela : La Meloni, quella che apprezza il fascismo, denuncia una deriva liberticida. E sembra non ne sia contenta straname… -

Ultime Notizie dalla rete : Meloni saltare Meloni fa saltare i nervi ai compagni da tastiera. Valanga di insulti. Ma lei primeggia anche su... Il Secolo d'Italia Se le poltrone contano più delle riforme

Una prova di irresponsabilità: come altrimenti si potrebbe definire quella che i partiti della maggioranza giallo-rossa che sorregge il governo stanno dando, a dieci giorni dall’incredibile risultato ...

Giorgio La Malfa: un ente per i fondi del Recovery

Se Conte pensa di rafforzarsi politicamente gestendo da Palazzo Chigi i 207 miliardi del Recovery Fund si sbaglia di grosso, «gli fanno la crisi di governo due giorni dopo, non arriva all'autunno». Gi ...

Una prova di irresponsabilità: come altrimenti si potrebbe definire quella che i partiti della maggioranza giallo-rossa che sorregge il governo stanno dando, a dieci giorni dall’incredibile risultato ...Se Conte pensa di rafforzarsi politicamente gestendo da Palazzo Chigi i 207 miliardi del Recovery Fund si sbaglia di grosso, «gli fanno la crisi di governo due giorni dopo, non arriva all'autunno». Gi ...