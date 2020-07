Meghan e Harry e la causa per “attentato alla vita privata” del piccolo Archie (che non è mai uscito di casa) (Di mercoledì 29 luglio 2020) La prima causa contro i paparazzi (canadesi), il piccolo Archie Harrison Mountbatten Windsor, di 15 mesi, l’ha intentata a poco più di un anno. La causa (a nome proprio del piccolo) è stata fatta da mamma Meghan e papà Harry contro il magazine Splash, che aveva fotografato la famigliola a spasso nei boschi. Problema che sembrava risolto appena Meghan, Harry e Archie si sono trasferiti in Califorinia. Come? Tenendo il piccolo ben chiuso in casa. Una dimora principesca, certo. Fatto sta che Archi da lì non si muove: mamma Meghan vuole proteggere la sua privacy. Ecco perché è arrivata una seconda causa contro ... Leggi su ilfattoquotidiano

