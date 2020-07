Madonna, oscurato il suo profilo Instagram per cospirazione sul vaccino Covid (Di mercoledì 29 luglio 2020) Madonna, ha affermato che la cura già esiste, è che si sta aspettando, per far si che i ricchi diventino più ricchi finanziando tutta la ricerca e ricevendo così introiti dalla aziende farmaceutiche. Instagram, ha subito oscurato il post, è ha fatto comparire la scritta, informazioni false sul post. Il post, è stato criticamente condannato … Leggi su periodicodaily

Feversinger : @sonolucadini Questa tizia viene esaltata pure da Madonna ed anche a lei hanno oscurato il video -