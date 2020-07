Lukashenko 'spezza le reni' al Covid: "L'ho avuto e l'ho superato, restando in piedi" (Di mercoledì 29 luglio 2020) Il presidente bielorusso Aleksandr Lukashenko ha dichiarato di aver contratto senza sintomi il Covid-19: lo riferisce l’agenzia di stampa bielorussa BelTa. Lukashenko ha visitato un reparto militare del ministero dell’Interno, dove si è scusato per la sua voce.“Chiedo scusa per la mia voce - ha detto Lukashenko - la cosa più sorprendente è che oggi incontrate una persona che ha superato il coronavirus restando in piedi. Ieri i medici sono arrivati a questa conclusione. Senza sintomi”.Leggi anche... Manette contro ciabatte. Le elezioni pro-forma dell'ultimo dittatore d'Europa (di M. Iaccarino) La Bielorussia è stata criticata per non aver adottato una politica adeguata di lotta ... Leggi su huffingtonpost

