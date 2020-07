L’incredibile morte di Giuliano Bergamini. Non paga al ristorante e accade qualcosa di surreale (Di mercoledì 29 luglio 2020) L’incredibile e drammatica vicenda si svolge a Tivoli. Fuggendo per non pagare al ristorante, il 23enne si ferisce ad una gamba. E muore di setticemia fulminante. Una morte assurda, un destino crudele. Mai avrebbe immaginato, Giuliano Bergamini, che una serata con gli amici “condita” da una bravata sarebbe andata a finire in tragedia. Eppure così … L'articolo L’incredibile morte di Giuliano Bergamini. Non paga al ristorante e accade qualcosa di surreale proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

