Lazio, svelate le divise da gioco della stagione 2020-21 (FOTO) (Di mercoledì 29 luglio 2020) Dopo i primi indizi svelati nella mattinata la Lazio ha presentato ufficialmente la prima e la terza divisa da gioco per la stagione 2020-21. Torna il classico biancoceleste utilizzato nelle ultime stagioni per il club capitolino che invece per la terza maglia ha scelto il nero. Arancione, invece, la divisa del portiere. ⚪️🔵Le nostre nuove divise da gioco @MacronSports Home & Third per la stagione 2020/21#CMonEagles 🦅 pic.twitter.com/EWZTMDZxja — S.S.Lazio (@OfficialSSLazio) July 29, 2020 Leggi su sportface

La Lazio ha presentato le nuove maglie per la stagione 2020/2021, quella che segnerà il ritorno dei capitolini nell’Europa che conta. Sono state svelate le casacche che verranno indossate dalla Lazio ...

