La Turchia approva la legge bavaglio per i social (Di mercoledì 29 luglio 2020) Giganti come Facebook, Twitter e YouTube dovranno accettare il controllo delle autorità di Ankara e l'eventuale richiesta di rimozione di contenuti Leggi su tg.la7

In Turchia approvata legge anti-social

Recentemente in Turchia è stata approvata una legge anti-social. A proporla sono stati il partito del presidente Recep Tayyip Erdogan, Akp – Partito della Giustizia e dello Sviluppo – e Mhp – Partito ...

