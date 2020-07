La Grecia dovrà risarcire i pensionati per i tagli imposti dalla Troika durante la crisi (Di mercoledì 29 luglio 2020) Dopo i tagli, la beffa. Il Governo greco è stato condannato a risarcire circa due milioni di pensionati per i tagli agli assegni tra giugno 2015 e maggio 2016. tagli imposti dagli accordi negoziati dall’allora premier Alexis Tsipras per poter accedere al terzo pacchetto di salvataggio del Mes durante la crisi del debito ma giudicati illegali da una recente sentenza del Consiglio di Stato. Come annunciato dal primo ministro Mitsotakis, Atene verserà entro quest’anno circa 1,4 miliardi di euro sui conti correnti di circa il 20% dei suoi contribuenti in un momento molto delicato per le casse pubbliche. L’esborso peserà sulla capacità fiscale della Grecia già duramente colpita ... Leggi su huffingtonpost

