La corte: “non stava scappando” Come è morta Martina Rossi? (Di mercoledì 29 luglio 2020) Morì cadendo dal balcone a Palma di Maiorca, corte: “Martina Rossi non stava scappando”. Le motivazioni dell’assoluzione per i due imputati. La corte d’Appello di Firenze è sicura: Martina Rossi si è gettata da sola dal balcone a Palma de Maiorca, non stava scappando da un tentativo di stupro. Sono state rese note le motivazioni della sentenza dʼappello che ha assolto due imputati dall’accusa di violenza sessuale. “L’esclusione a cui la corte è pervenuta del tentativo di fuga e la non provata commissione della tentata violenza non possono che portare a ritenere carente la prova del reato”. E’ quanto si legge nella motivazione ... Leggi su chenews

