Jane Alexander Instagram provocante, solo le mani a coprire: «Wow… Pensavo fosse Sophia Loren» (Di mercoledì 29 luglio 2020) Per molti resterà sempre la perfida Lucrezia Van Necker in ‘Elisa di Rivombrosa’, per qualcun altro Tonia Caracci in ‘Ho sposato un calciatore’, per taluni l’inviata di ‘Mistero’. Stiamo parlando di Jane Alexander, nota attrice di origini inglesi, tornata alla ribalta grazie alla partecipazione nel 2018 come concorrente al ‘Grande Fratello Vip’. Molto attiva su Instagram, la splendida 47enne, che nella Casa più spiata di Italia ha vissuto un’intensa passione con il giovane modello Elia Fongaro per poi ripensarci e tornare dal suo compagno Gianmarco Amicarelli, ha pubblicato un nuovo scatto pazzesco. Si tratta di un ritratto preso da uno shooting fotografico, che mostra l’attrice senza slip. A coprire le parti intime le ... Leggi su urbanpost

manuliga8612 : RT @moonshadow_369: Jane Alexander REGINA indiscussa nell'interpretare il personaggio più ODIATO dei primi anni 2000. #elisadirivombrosa ht… - linda_s_2001 : RT @moonshadow_369: Jane Alexander REGINA indiscussa nell'interpretare il personaggio più ODIATO dei primi anni 2000. #elisadirivombrosa ht… - Eluned00 : RT @moonshadow_369: Jane Alexander REGINA indiscussa nell'interpretare il personaggio più ODIATO dei primi anni 2000. #elisadirivombrosa ht… - linailygregorio : RT @moonshadow_369: Jane Alexander REGINA indiscussa nell'interpretare il personaggio più ODIATO dei primi anni 2000. #elisadirivombrosa ht… - moonshadow_369 : Jane Alexander REGINA indiscussa nell'interpretare il personaggio più ODIATO dei primi anni 2000. #elisadirivombrosa -

