Italgas porta il metano in Sardegna (Di mercoledì 29 luglio 2020) (Teleborsa) – Italgas porta per la prima volta il metano in Sardegna con il primo gas naturale distribuito sull’isola a partire da lunedì 3 agosto ad Alghero, con la messa in esercizio della parte di rete della Petraia, l’area a ridosso del lungomare di via Lido. Lo ha annunciato il Gruppo che ha confermato anche l’inizio delle attività tecniche per la conversione al metano delle reti di distribuzione dei 36 Comuni dei Bacini 7, 9 e 22 attualmente alimentati con Gpl. Il piano delle conversioni prevede il completamento delle attività tra il 2020 e la prima metà del 2021 preferendo i periodi dell’anno in cui il clima è ancora sufficientemente mite. “L’inizio della distribuzione del metano in ... Leggi su quifinanza

