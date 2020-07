Gazzetta: Gattuso dovrà spiegare al Napoli che giocando così ci si schianta al Camp Nou (Di mercoledì 29 luglio 2020) Contro l’Inter il Napoli ha avuto un possesso palla maggiore ma non è riuscito a concretizzare e ha rimediato una sconfitta per 2 reti a zero. Qualcosa su cui riflettere, in vista del match di Champions contro il Barcellona. La Gazzetta dello Sport scrive: “Al contrario Gattuso dovrà spiegare al suo Napoli che giocando così ci si schianta al Camp Nou: inutile vantare il 60% di possesso, se poi concedi due gol con due palle perse e da tanto gioco mungi solo due tiri tra i pali. Ci vorrà un’altra attenzione e un attacco molto diverso dal Milik di ieri”. Ma non è tutto perso. “Rino, più in generale, può essere soddisfatto della condizione della squadra: corre e palleggia tanto. ... Leggi su ilnapolista

La differenza più evidente a occhio nudo sono i 28 centimetri in altezza. Ma forse rende ancor di più il rapporto nel peso. Sotto questo profilo Romelu Lukaku sarebbe un peso massimo sul ring pugilist ...

Napoli, Gattuso: "Osimhen? Quando verrà presentato vi spiegherò tutto"

Stiamo sbagliando tanto e non vorrei che poi si dia la colpa a tutti quanti. Abbiamo creato tanto ma non abbiamo fatto gol - ha proseguito Gattuso nel dopo gara - Anche oggi abbiamo subito poco ma abb ...

Stiamo sbagliando tanto e non vorrei che poi si dia la colpa a tutti quanti. Abbiamo creato tanto ma non abbiamo fatto gol - ha proseguito Gattuso nel dopo gara - Anche oggi abbiamo subito poco ma abb ...