Gallipoli (Lecce) – Ore di panico tra i turisti per un maxi incendio a Lido San Giovanni (Di mercoledì 29 luglio 2020) L’inferno di fuoco quando la zona era piena di famiglie, anche con bambini, intenti a passeggiare sul vicino lungomare. Ore di panico a Gallipoli dove un maxi incendio ha attinto la pineta nei pressi del litorale sud della Città Bella, in zona Lido San Giovanni, gettando residenti e turisti nella paura. L’inferno di fuoco intorno … Leggi su periodicodaily

Via libera dalla Prefettura di Lecce alla serata in cartellone il prossimo 30 luglio al Praia di Gallipoli che vedrà protagonista il dj francese di fama internazionale Bob Sinclar. A prendere la decis ...Per i cambiamenti climatici in atto, il surriscaldamento e le barriere comunitarie colabrodo sono arrivati in Puglia parassiti “alieni”, mai visti prima, che si sono accaniti su alberi, piante e frutt ...