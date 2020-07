F1, doppia tappa orientale a novembre: Vietnam e Malesia si candidano (Di mercoledì 29 luglio 2020) Tredici Gran Premi sicuri, ma ne mancano due per la fatidica quota dei quindici per validare il campionato. Ecco che la Formula 1 cerca nuove soluzioni e dopo aver inserito le tappe di Imola, Portimao e Nurburgring ora studia una nuova soluzione orientale. Nel caos dell’emergenza sanitaria che ha coinvolto l’intero mondo, Liberty Media è al lavoro per chiudere accordi con organizzatori e autorità sanitarie nel tentativo di regalare il massimo numero di gare possibili a un Mondiale cominciato solamente a luglio. Tredici gare in Europa certe, molto probabile invece la chiusura in Medio Oriente tra Bahrain (possibile doppietta di gare) e Abu Dhabi. Nel mezzo, invece, c’è la chance di inserire un doppio slot orientale il 15 e il 22 novembre. È il Vietnam l’opzione ... Leggi su sportface

sportface2016 : #F1 | Doppia tappa orientale a novembre: #Vietnam e #Malesia si candidano - dalvin_catania : RT @RepubblicaTv: A Bari debutta la 500 Prima. È tutta elettrica ma resta un & #8217;icona: Un'icona dell'automotive italiano incontra l'ec… - diosesan : RT @RepubblicaTv: A Bari debutta la 500 Prima. È tutta elettrica ma resta un & #8217;icona: Un'icona dell'automotive italiano incontra l'ec… - repubblica : RT @RepubblicaTv: A Bari debutta la 500 Prima. È tutta elettrica ma resta un & #8217;icona: Un'icona dell'automotive italiano incontra l'ec… - RepubblicaTv : A Bari debutta la 500 Prima. È tutta elettrica ma resta un & #8217;icona: Un'icona dell'automotive italiano incontr… -

Ultime Notizie dalla rete : doppia tappa F1, doppia tappa orientale a novembre: Vietnam e Malesia si candidano Sportface.it Nuoto acque libere: i portacolori CSR Granda in evidenza a Serre-Ponçon

Cinque podi e risultati lusinghieri per gli atleti del CSR Granda impegnati nella manifestazione natatoria svoltasi al lago di Serre-Ponçon, in Francia, tappa del circuito EDF AQUA CHALLENGE. La compe ...

Scongiurata la doppia tassa sulla plastica?

Il Ministro Gualtieri prevede una razionalizzazione delle imposte su Macsi e imballaggi non riciclati se Bruxelles andrà avanti con la nuova tassa. Nel corso di una audizione in Parlamento, dinnanzi a ...

Cinque podi e risultati lusinghieri per gli atleti del CSR Granda impegnati nella manifestazione natatoria svoltasi al lago di Serre-Ponçon, in Francia, tappa del circuito EDF AQUA CHALLENGE. La compe ...Il Ministro Gualtieri prevede una razionalizzazione delle imposte su Macsi e imballaggi non riciclati se Bruxelles andrà avanti con la nuova tassa. Nel corso di una audizione in Parlamento, dinnanzi a ...