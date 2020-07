Era Suor Cristina a The Voice, oggi ha 31 anni: “Sono passata a un amore più…” (Di mercoledì 29 luglio 2020) Suor Cristina è stata una vera celebrità in Italia, per un certo lasso di tempo. Ha conquistato il pubblico di The Voice of Italy con la sua indimenticabile interpretazione di “Like a Virgin” di Madonna, ma che cosa fa e come è diventata a distanza di anni dalla sua popolarità? È stata sulla cresta dell’onda per alcuni anni, protagonista di un acceso dibattito sulla presenza di una consacrata all’interno di un talent show (e poi di diversi salotti televisivi). In effetti la presenza di Suor Cristina tra i concorrenti aveva suscitato un certo scalpore mediatico, ma c’’è stato poco da fare: Suor Cristina piaceva e, nonostante lo scalpore, si è ... Leggi su velvetgossip

CiaoKarol : La religiosa francescana era una delle figure più note della società civile del Paese. R.I.P. Insieme alle conso… - CiaoKarol : Suor Ruth, la ‘Madre Teresa’ del Pakistan, è morta a causa del Coronavirus: Suor Ruth, la ‘Madre Teresa’ del Pakist… - MadameA02 : @Sassi89_ Da me c'era suor Concetta che faceva uscire la cantante lirica che era in lei. Sister Concy così minuti m… - panebugliano : @lasFigaregna Nessuno stereotipo. Ci si spera, sempre. L'altro ieri siamo andati a chiederla a suor Claudia. Ha pre… -

Ultime Notizie dalla rete : Era Suor Cordoglio per la morte del fratello sacerdote di suor Angela Giuliani Il Quotidiano del Molse EUROPA/GRECIA - Migranti: a Lesbo nuova missione delle Scalabriniane, “in punta di piedi, per chiedere il permesso di fare un po' di bene”

Secondo la nota pervenuta all’Agenzia Fides dalla curia generalizia delle Scalabriniane, a comporre l’equipe di servizio saranno suor Marlene Vieira, brasiliana che opera in Belgio, suor Leticia ...

Fumo dalle finestre dell’asilo della Basella Urgnano, spavento ma nessun danno

I Vigili del Fuoco sono intervenuti su segnalazione di alcuni clienti del bar della piazza. La causa il cortocircuito di un’aspirapolvere. Nessun danno solo molto spavento. Piccolo incendio nella matt ...

