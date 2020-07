Diabete, una cura “alternativa” esiste: una terapia complementare abbassa la glicemia alta, la pressione sanguigna e il colesterolo “cattivo” (Di mercoledì 29 luglio 2020) Terapie alternative o complementari contro il Diabete? Una “cura” efficace esiste: lo spiega Giada Savini su “Dottore, ma è vero che?“, la piattaforma anti fake-news della Federazione nazionale degli Ordini dei medici (Fnomceo). “Il controllo del Diabete ci offre la possibilità di riflettere su quella che davvero possiamo considerare una terapia complementare o, in qualche caso, “alternativa”: l’esercizio fisico.Oltre alle diverse terapie nutrizionali e farmacologiche, a giocare un ruolo fondamentale nel controllo del Diabete è proprio l’attività fisica, i cui benefici sono innumerevoli e ben noti per chiunque, anche e in particolar modo per chi soffre di alcune malattie, come il ... Leggi su meteoweb.eu

