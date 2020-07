Covid-19, Andrea Bocelli si scusa: non volevo offendere nessuno (Di mercoledì 29 luglio 2020) "Da sempre mi sono speso per combattere la sofferenza e l'ho fatto anche recentemente con l'avvento di questa sciagurata pandemia, come molti sanno. Perciò se il mio intervento al Senato ha generato sofferenza, di questo io chiedo sinceramente scusa, perché proprio non era nelle mie intenzioni. Così come nelle mie intenzioni non era di offendere chi dal Covid è stato colpito". Lo scrive in un post sulla sua pagina Facebook, il tenore Andrea Bocelli."Del resto, come sapete, la mia famiglia non è stata risparmiata dal virus: siamo stati tutti quanti contagiati e tutti abbiamo temuto il peggio; perché nessuno può conoscere l'andamento di una malattia come questa, che è ancora oggi sconosciuta. Lo scopo del mio intervento al Senato - ... Leggi su ilfogliettone

