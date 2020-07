Cosa succede ora con lo stato di emergenza fino al 15 ottobre (Di mercoledì 29 luglio 2020) Ieri è arrivato a il via libera del Senato alla proroga dello stato di emergenza fino al 15 ottobre ma con solo 157 favorevoli, 125 contrari e 3 astenuti, mentre il 5 Stelle Mattia Crucioli ha votato contro il suo gruppo, così come due ex M5S, Carlo Martelli e Lello Ciampolillo. La data del 15 ottobre è frutto di una risoluzione di maggioranza e di una mediazione, dopo che il governo aveva fatto sapere di essere orientato a chiederla fino al 31 ottobre. Inizialmente si pensava di prorogare lo stato di emergenza fino al 31 dicembre. Ieri sono stati rettificati i contagi da Coronavirus comunicati dalla Protezione Civile: In un primo momento il ministero della Salute aveva ... Leggi su nextquotidiano

Che cosa vuol dire questa proroga e che succede da venerdì che non sia già accaduto prima? Da qui a giovedì arriverà l’ultimo dell’attuale stato di emergenza che scade venerdì 31 luglio. I decreti del ...

