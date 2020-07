Coronavirus, Usa: “record” e picco di morti nelle ultime 24 ore (Di mercoledì 29 luglio 2020) In Usa, in ambito Coronavirus, nelle ultime 24 ore impressionante picco di morti: esattamente 1592 le persone decedute. Risalgono anche i nuovi casi da contagio. Il virus corre e dove arriva produce danni davvero grossi. nelle ultime 24 ore gli Usa registrano un picco impressionante di morti a causa del Coronavirus. Un numero davvero molto alto rispetto ai decessi dei giorni scorsi. Le persone decedute sono poco meno di 1.600: esattamente 1592. Dato da nuovo record negativo, con gli Stati Uniti d’America ancora in piena crisi sanitaria, e una luce, in fondo al tunnel, della quale non si vede nemmeno l’ombra. Torna nuovamente ad alzarsi anche il numero dei nuovi contagi da Covid-19: 60.000 persone ... Leggi su bloglive

