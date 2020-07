Coronavirus, tornano a salire i nuovi contagi: +289 nelle ultime 24 ore. Calano peeà le vittime (6) (Di mercoledì 29 luglio 2020) Amplificando i dati diffusi dal ministero della Salute, poi fa la Protezione civile ha dato notizia che fortunatamente si è nuovamente abbassato il numero delle vittime nel Paese, tornando a 6 vittime. Complessivamente, dall’inizio dell’emergenza siamo intanto giunti a quota 35.129. Semmai preoccupa un po’ il fatto che, per il secondo giorno consecutivo, sono tornati a crescere i nuovi contagi (ma molti sono purtroppo ‘importati’ dall’estero), dunque con i +289 registrati nelle ultime 24 ore, siamo ad ora a ben 246.776 italiani che dall’inizio dell’emergenza sono stati ‘toccati’ dal virus. C’è inoltre da aggiungere che, rispetto a ieri, quando erano state ben sette, oggi soltanto due regioni ... Leggi su italiasera

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus tornano Coronavirus, tornano ad aumentare i contagi in Puglia: oggi sono 10 Borderline24 - Il giornale di Bari Coronavirus: tornano ad aumentare i casi di Covid in Liguria e nell'imperiese, calano gli ospedalizzati

Si tratta di numeri stabili, ovviamente caratterizzati a livello regionale dal cluster di Savona ma che confermano come il virus sia ancora presente. Tornano ad aumentare i casi positivi al Covid-19 ( ...

Coronavirus, la Prefettura cerca a Roma una struttura per la quarantena dei migranti: ecco il bando

La Prefettura cerca una struttura per migranti in quarantena, locali dove possano trascorrere i 15 giorni di isolamento previsti dal protocollo sanitario nazionale sul coronavirus ... Africa sulle ...

