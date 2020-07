Coronavirus, oggi in Italia appena 289 nuovi casi tutti asintomatici: diminuiscono ancora i ricoveri, -18 in reparto e -2 in terapia intensiva. Altri 275 guariti [DATI] (Di mercoledì 29 luglio 2020) I DATI sulla pandemia di Coronavirus forniti dalla protezione civile: nelle ultime 24 ore in Italia ci sono stati 6 morti, 275 guariti e 289 nuovi casi su 56.018 tamponi. oggi è risultato positivo lo 0,51% dei test processati, la percentuale più bassa degli ultimi dieci giorni. Le Regioni con il più alto numero di nuovi casi sono Lombardia con 46, Veneto con 42, Lazio con 34, Emilia Romagna con 28, Liguria con 20, Campania con 19 e Sicilia con 18. I nuovi casi sono tutti asintomatici, la situazione resta molto confortante. Il bilancio aggiornato ad oggi in Italia è di: 246.776 casi ... Leggi su meteoweb.eu

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus oggi Coronavirus, ultime notizie in Italia e nel mondo. Stato di emergenza prorogato, Conte: Non è nuovo lockdown Fanpage.it Coronavirus, i dati – Aumentano i casi: 289 da ieri, ma crescono i tamponi. Sei le vittime

