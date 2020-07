Coronavirus, in Lombardia nessun morto. Calano i nuovi casi: +46 (ieri erano +53) (Di mercoledì 29 luglio 2020) Coronavirus, ultime notizie (29 luglio) Il bollettino del 29 luglio I dati di oggi 29 luglio 2020 Anche oggi zero decessi per Coronavirus in Lombardia: ieri, dopo quattro giorni consecutivi in cui non erano state registrate vittime, è stato segnalato un morto. Il numero dei decessi, dunque, rimane stabile a 16.802. I nuovi casi positivi sono +46 (di cui 18 debolmente positivi e 7 a seguito di test sierologici) contro i +53 di ieri. I ricoverati sono 154, ovvero +3 rispetto a ieri quando erano 151 (+14). In terapia intensiva ci sono ancora 13 pazienti. I guariti sono 70.882 mentre i dimessi 1.867; 6.396 le persone che si trovano in isolamento domiciliare, 6.563 gli attualmente positivi; ... Leggi su open.online

