Coronavirus in Campania, sei camerieri positivi ma dei clienti danno nomi falsi al ristorante. De Luca si arrabbia: “Stupidità assoluta” (Di mercoledì 29 luglio 2020) Lasciano il nome falso al ristorante e dopo alcuni giorni i sei camerieri del locale risultano positivi al Coronavirus. È successo in un locale di Vico Equense, nel Napoletano, dove alcuni ragazzi romani si erano recati per una cena. A raccontare l’evento è il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca: “Ieri abbiamo avuto 29 contagi: di questi, sei contagi li abbiamo avuti a Vico Equense tra i camerieri di un ristorante dove erano andati alcuni ragazzi di Roma che erano venuti in ferie a Capri. Lì abbiamo verificato una cosa strana e incredibile: quando stanotte abbiamo cercato di individuare alcuni dei clienti che avevano frequentato quel ristorante, abbiamo scoperto che ... Leggi su ilfattoquotidiano

