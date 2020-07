Coronavirus, cosa accadrà in futuro? Rezza: “Siamo in una fase di stallo. L’influenza Spagnola è un’altra storia” (Di mercoledì 29 luglio 2020) Finora “la prevenzione e il controllo dell’epidemia” di Coronavirus “sono stati il miglior farmaco. cosa accadrà in futuro? Oggi siamo in una fase di stallo, ma fra uno o 3 mesi non lo sappiamo. E bisogna avere il coraggio di dirlo“: lo ha affermato Gianni Rezza, capo dipartimento Prevenzione del Ministero della Salute, durante la presentazione da parte dell’Aifa del Rapporto sull’uso di farmaci durante l’epidemia di Covid-19. “Non c’è un modello che possa permettere di fare una predizione. Potremmo avere uno stallo per un periodo più o meno lungo, poi focolai che possono mandarci in tilt se non controlliamo bene e ricostruiamo le catene di trasmissione – ha proseguito ... Leggi su meteoweb.eu

NicolaPorro : Il video del mio intervento al tanto discusso convegno del #Senato. Non siamo #negazionisti del virus. Siamo person… - Agenzia_Ansa : Cos'è e cosa prevede lo stato d'emergenza. Dallo smart working all'istituzione di 'zone rosse'. Tutto quello che c'… - SkySport : Mariano positivo al Covid, cosa succede ora in Champions? - mazzettam : @AleGuerani @albolivieri @Corriere Il lumpenproletariato che s'avventa sulle apericene e sui locali alla moda, paga… - geokawa : RT @markred17: #Coronavirus #Covid19 : Dott. Massimo Citro : ' Viviamo la più grande farsa della storia. Vi spiego cosa fare ' - Datab… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus cosa Coronavirus e rientro a scuola: cosa è successo in Danimarca e Asia Corriere della Sera Multe da 400 euro a personale e clienti di esercizi commerciali, Futura Sanremo: "Il Comune non deve emettere sanzioni di questo tenore!"

“Apprendiamo in un articolo di questa mattina che il personale della Polizia Locale, impegnato in servizi di controllo per il rispetto della normativa sul COVID-19, ha multato il personale ... Avete ...

Sindaco di Codogno: «I negazionisti vengano al nostro cimitero»

«Mi fanno venire l'ulcera i negazionisti del coronavirus, come i deputati che si sono astenuti sulla Giornata nazionale in memoria delle vittime, sostenendo che non è esistito. Vengano quassù a vedere ...

“Apprendiamo in un articolo di questa mattina che il personale della Polizia Locale, impegnato in servizi di controllo per il rispetto della normativa sul COVID-19, ha multato il personale ... Avete ...«Mi fanno venire l'ulcera i negazionisti del coronavirus, come i deputati che si sono astenuti sulla Giornata nazionale in memoria delle vittime, sostenendo che non è esistito. Vengano quassù a vedere ...